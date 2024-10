Eesti turismiäri koorekiht sai gurmaanide lemmikuks

„Eesti oli kunagi vodkaturistide sihtkoht, kus joodi palju, söödi pubirooga ja siis mindi minema. Me oleme riigina oma hinnaeelise kaotanud ja me ei ole enam odav. Michelin näitab, et oleme kõrgema tasemega riik ja tegijad,“ ütleb Vihtol. Eestisse on tulema hakanud gurmeeturistid ja keskmisest paremat teenust tarbivad inimesed. Seejuures ei pea nad tingimata rikkad olema. „Ka keskklassi inimesed oskavad kvaliteedil vahet teha,“ leiab ettevõtja.

„Sellest teekonnast peaks tegelikult raamatu kirjutama,“ naerab restoraniga neljanda suve selja taha jätnud Vihtol. „See on lugu sellest, et kui usud millessegi ja tead, kellele teed, siis võid seda teha ka n-ö pärapõrgus.“

„Vahel unistused ka täituvad. 2016. aastal otsustasime kaasaga osta mereäärse suvila koha, kuhu aeg-ajalt pakku pugeda,“ meenutab Vihtol. Harjumaalt Kloogarannast leidsid nad krundi, kus oli mets peal ja rand üle tee. Krunt tuli koos hoone projektiga ja maja tundus nagu paik, kuhu teha kodurestoran. „Turismiedendaja esikolmikus olemine on juba iseenesest meile ääretult suur tunnustus,“ on Vihtol selgelt kõrvust tõstetud.

Lahepere Villa lugu on inspireeriv, sest see näitab, et kui sul on suur soov ja kirg, siis hakkab juhtuma imelisi asju. Villa perenaine Helen Vihtol on olnud terve elu kas ettevõtja või turundaja, juhtinud Eesti peakokkade ühendust. Kogu aja oli tal unistus teha oma restoran.

Eestis on kaks Michelini tärni(de)ga restorani. Parima turismiedendaja teise nominendi, OKO Restoranid OÜ alla kuuluv NOA Chef’s Hall on üks neist. Ettevõtte asutaja ja juht Tõnis Siigur tõdeb, et Michelini mõju on reeglina eriti suur esimestel aastatel, seejärel hakkab stabiilsem aeg. Kui kolm aastat tagasi neile tärn anti, olid just läbi saanud koroonapiirangud ning seegi suurendas kontrasti ajaga, mil Michelin veel Eesti poole ei vaadanud. „Praegu kompenseerib Michelin seda poolt, kelle maailmas aset leidva olukorra tõttu kaotanud oleme. Meil ei ole tohutu kasv, aga me ei ole ka kaotanud,“ räägib Siigur ja täpsustab, et tärniga restoran näitab neil jätkuvalt kasvutrendi.

„Mulle tuleb ikka meelde, kuidas Singapuri president meil käis ja tema proua lahkudes kallistas mind. Usu tõttu ei kallista nad tavaliselt võõraid. On au olla restoranipidaja, kuhu tahetakse selliseid inimesi tuua. Nii kaua, kuni peale maksma ei pea, on meist rohkem kasu pisemana ja oma asja hästi tegevana,“ leiab Vihtol.

Lahepere Villa võtab maksimaalselt samaks õhtuks kuus broneeringut. Inimeste arv sõltub seltskonna suurusest. On ka privaatseid üritusi, ettevõtete seminare, pulmi ja sünnipäevi. Vihtol ütleb, et nad on lisaks restoranile ikkagi ka kodu. Nad ise elavad samas majas aasta ringi. Niisiis ei ole tegu klassikalise peopaigaga, kus võiks toimuda pidev tants ja trall, toetamas suur alkoholikogus. „Kui see on oluline, siis me ei peaks olema esimene valik. Meile on tähtsad hea toit ja koosolemise nautimine. Me peame oma klienti suunama ning ka meil endal on lihtsam, kui siia tulevad need, kes saavad aru, mida teeme.“ Alates sellest aastast saavad nad oma territooriumil pakkuda soovijatele ka majutust.

Kolm aastat on Michelin neid soovitanud ja Vihtol ütleb, et suurt pinget see neile peale ei pane. Nende eesmärk on olnud esimesest päevast alates kõikidele ühesuguse kogemuse pakkumine. „Ei ole vahet, kas oled kuninganna, Michelini hindaja või naabrimees. Kodune atmosfäär ja toit on kõigile samal tasemel.“

Riik, kus Michelin tärne ja muid tunnustusi jagab, on Siiguri sõnul saanud endale märgi, et seda paika võib külastada ja et ka muus osas on riik igati heal tasemel – siin toimub rohkem ärikohtumisi, siia saabub enam toidugurmaane ja niisama turiste, kelle üheks naudinguks on ka toit.

Siigur ütleb, et igas valdkonnas on teatud protsessid, eesmärgid ja etapid. Enamik üritab oma asja hästi teha, aga ei saa paika kõiki vajalikke detaile. Ta võrdleb fine-dining-restorane tipptasemel kontserdi või teatrilavastusega, kus ei kohta vaid niisama muusikapalu ega etendusi. Seal on heli, valgus, lavakujundus, emotsioonid, temperatuurid, lõhnad. „Muusikapala võib nii muutuda müstiliseks elamuseks,“ toob tippkokk paralleeli gastronoomia maailmaga.

Tärni kaotamine on valus

Siigur arvab, et söömine ei ole vaid kõhu täitmine, vaid emotsiooni tekitamine. Sellistes restoranides saab iga pisiasi tähelepanu ja siis see üks tärn ka tuleb. „Me teame, et on veel teine ja kolmaski tärn. Minna veel on.“

Kas Michelini tärn tekitab ka pingeid? Siigur ütleb, et ühtepidi sunnib see veelgi enam pingutama – see tuleb juba alateadlikult. Ta nendib, et tärnist ilma jäämisel võib olla väga suur mõju ja ükski restoranipidaja ei taha, et see juhtuks. „Ma ei ütleks, et kaoksin metsa ära selle pärast või teeksin suuremaid lollusi, mida maailmas on ka tehtud. Mõni restoran võib aga isegi uksed sulgeda seetõttu. Taset tuleb hoida ja seda me suudame,“ sõnab ta.

Võtmekoht on inimesed

Ta toob välja, et kõige keerulisem pool tipptasemel restoraniäris on inimesed. Neil peab tööd tehes olema hea enesetunne. Kuid inimestel on omad isiklikud probleemid, tujud ja ootamatud olukorrad. Kui inimesed ei ole motiveeritud, siis sellega tegelemine on võtmetähtsusega. Kui üks lüli sellest lihvitud ketist peaks kaduma, on olukord keeruline. Jutt ei käi siin vaid kokkadest, vaid ka teenindavast personalist, keda Siigur sugugi teisejärguliseks ei pea.