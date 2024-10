AI-assistentide kasutamine ettevõttes pole tulevik, see aeg on käes

Veel paar aastat tagasi tundus võimatu, et AI võiks võtta enda kanda 30% rutiinsetest tööülesannetest. Nüüd on see reaalsus ja AI-assistentide loomine on lihtsam kui kunagi varem. „Kõik, kes kasutavad ChatGPT-d, saavad ehitada isiklikud AI-assistendid mõnekümne minutiga,“ ütles rahvusvahelise ärikonsultatsioonide agentuuri BPA kaasasutaja ja Startup Grind Porto Haru kaasdirektor Teet Torim JCI konverentsi „Business Without Borders“ avakõnes.