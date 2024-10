Välisinvestor investeerib Eestisse: muidu sõidab konkurent meist rongiga üle

Rääkisime Meelis Bergmanniga septembri lõpus, kui ta oli veel Flir Systems Estonia OÜ tegevjuht. Praeguseks ta sel positsioonil enam ei ole. Vestluse alguses meenutab Bergmann, et eelmine aasta oli nende jaoks stabiliseerumise aasta. „Praegu on oktoobri keskpaik ja oleme ületanud selle numbri, mis meil eelmise aasta lõpus (105 mln eurot) vastu vaatas. Oleme uue rekordi kursil,“ saab ta käibe kohta öelda. Uued tooted ja suurem müük võib kogutulemuseks tuua 130–135 miljonit eurot.

Eestis ollakse efektiivsed

Bergmann ütleb, et nende tehase edu rahvusvahelises grupis on taganud eestlaste näljasus ja valmisolek tööd teha. „Meie edu võti on efektiivsus,“ võtab ta lühidalt kokku. Eestis olev meeskond on olnud tulemustele orienteeritud ja just seetõttu soovib emafirma jätkuvalt Eestisse panustada.

„Meie müük ja turundus on tsentraalsed, aga me peame müüma Eestit korporatsiooni sees. Me toodame teistele üksustele ja meid aitavad meie efektiivsusnäitajad. Teine müügiargument on see, et väikeses riigis on kõik olulised tegijad ühe kuni kolme telefonikõne kaugusel,“ toob Bergmann välja.

Infrapunavaldkond vajab inimesi

Ehkki Fliri Eesti osas arendustegevust praegu ei toimu, siis unistustes võiks selleni jõuda. Nad näevad ise vaeva, et meile kasvaks peale noori insenere, kel oleks juba algteadmised infrapunast olemas. Seda eriala Eesti kõrgkoolides ei õpetata, aga Bergmanni sõnul peab ka meil tekkima selle valdkonna pealekasv.

„Meil on lootus, et üha enam särasilmseid noori jõuab infrapunani ja tahaks sellega tegeleda süvitsi. Siis saame ka Eestisse teadus- ja arendustegevuse tuua. Infrapuna on ka isesõitvates autodes ja robotites. See ei ole kaugeltki ainult Fliri teema,“ räägib Bergmann selle nišivaldkonna tulevikuväljavaadetest, mis näivad väga helged.