Leedu Delfi rääkis Boltis töötava autojuhi Donatasega (perekonnanimi on toimetusele teada), kes ütles, et muret ei tekita mitte ainult töölepingu puudumine, vaid ka madalad teenuste hinnad. Donatase sõnul on uuest aastast paljudel juhtidel üldse kahjumlik töötada. Bolti esindajad olukorda kommenteerima ei soostunud.

Donatas ütles, et on kogunenud 20-pealine seltskond, kes kavatseb pöörduda kohtusse kaebusega Bolti töösuhete muudatuste kohta. Autojuhtide sõnul liigitub nende töö platvormil tavaliseks töösuhteks, kuid Bolt seda selliselt ei näe. „Bolt ei taha seda tunnistada, ei sõlmi lepinguid ega anna meile mingeid garantiisid. Pöördusime juristide poole ja jõudsime järeldusele, et Bolti platvormil on regulatsioon sama, mis töösuhete puhul. Aga Bolt peidab end kõikvõimalike direktiivide, Leedu ebatäielike seaduste ja muude juriidiliste lünkade taha,“ rääkis Donatas.