Samm lähemal desünkroniseerimisele. Eesti Energia alustas pakkumiste tegemist Mandri-Euroopa sagedusplatvormile

Eesti Energia energiakaubanduse juhi Armen Kasparovi sõnul on MARI sagedusjuhtimise platvormile ümber lülitumine samm lähemale BRELL-i elektrivõrgust desünkroniseerimisele. „Esimese tootmisvarana aktiveerisime MARI sagedusjuhtimise platvormil Enefit Greeni tuulepargid, mis aitasid uue platvormi kaudu elektrisüsteemi tasakaalu hoida,“ selgitas Kasparov. „Peale tuuleparkide saame sageduse reguleerimist pakkuda ka juhitavate tootmisvõimsuste ja aasta lõpus valmiva Auvere akusalvestiga.“

Üleminek 15-minutilisele turuajaühikule

Enefit Poweri juhitavad energiaplokid alustasid manuaalse sagedusreservi pakkumist MARI platvormile alates 14. oktoobrist, kui elektrihinnad vähese tuuleenergiatoodangu tõttu taas kerkisid ja juhitavad jaamad turule pääsesid. Enefit Power on mFRR-i turule tänaseks edukalt kvalifitseerinud 75 MW juhitavat üles- ja allareguleerimise võimsust.

Kui 2018. aastast siiani kogusid Balti riigid tasakaalustamise pakkumised ühisele Balti riikide platvormile, kus on tunnipõhine arveldus, siis MARI platvormiga liitumisega toimus üleminek 15-minutilisele turuajaühikule.

Eesti Energia on varem osalenud Baltikumi ja Soome elektrisüsteemi reguleerimisvõimsuste turul erinevate tootmisvaradega. Nii Enefit Poweri elektrijaamad kui Enefit Greeni tuulepargid on ühendatud Eleringi süsteemidega, et pakkuda kiiresti reageerivaid energiareserve, mis toetavad energiajulgeoleku ja varustuskindluse tagamist.