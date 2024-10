Nursipalu toetuste tulumaksust vabastamine seotakse investeerimiskonto muutmise eelnõuga

Nii kirjeldab ministeerium muudatusettepanekutes, et kaitseministeerium on valmistanud ette toetuse maksmise Nursipalu harjutusväljast tulenevate häiringute mõjude leevendamiseks. Toetuse eesmärk on leevendada riigi sõjalise kaitse ettevalmistamiseks Kaitseväe harjutusväljal läbiviidava väljaõppe tulemusel tekkivat häiringut. Toetusega hüvitatakse eelkõige harjutusvälja mõjualasse jäävate hoonete akende ja uste helikindlamate vastu vahetamisega kaasnev kulu, seetõttu ei ole selle tulumaksuga maksustamine põhjendatud, märgib rahandusministeerium ettepanekus. Meetme kogusumma on pool miljonit eurot.