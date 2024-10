Eesti suurim start-up- ja tehnoloogiasündmus Latitude59 laieneb Aasiasse

Latitude59 tegevjuht Liisi Org sõnas, et Latitude59 on täna kasvamas rahvusvaheliseks platvormiks, mis toob kokku start-up-kogukonnad üle maailma. „Singapuris toimuv satelliitüritus on osa Latitude59 globaalse küla visioonist, mille keskmes on meie soov toetada ja laiendada Eesti edulugu ning teha Eesti suuremaks, tuues kokku start-up-kogukonnad ja ökosüsteemid üle maailma ning algatades ja juhtides arutelusid globaalselt olulistel teemadel,“ ütles Org.

Singapur on täna Aasia juhtiv ning kiiresti kasvav tehnoloogia- ja innovatsioonikeskus. Nagu Eesti, arendab ka Hiiumaa-suurune väikeriik aktiivselt teadmusmahukat ettevõtlust, toetades teadus- ja arendustööd ning tehnoloogiasiiret. Singapuris tegutseb täna üle 1200 süvatehnoloogia idufirma, samas Eesti eesmärk on 500 siin tegutsevat süvatehnoloogia ettevõtet aastaks 2030.

„Singapuri eduloost on meil palju õppida, mistõttu on väga oluline tugevdada kahe riigi piiriülest koostööd. Meie eesmärk on luua sillad nii idufirmade, investorite kui ka teiste ökosüsteemi osalejate vahel ning ma usun, et kahe riigi kogemuse toomine ühe katuse alla inspireerib inimesi nii Eestis kui Aasias. Kutsun kõiki huvilisi meiega Singapuris liituma,“ sõnas Org.

Keenia üritus oli oodatust palju edukam

Latitude59 Global Mixer: Estonian Tech Meets Singapore toimub 29. oktoobril SWITCH konverentsi raames selle ametliku kõrvalüritusena. Latitude59 jaoks on tegemist juba kolmanda satelliitüritusega – mullu detsembris Keenia pealinnas Nairobis toimunud Latitude59 Kenya Edition tõi kokku ligi 800 osalejat Aafrikast ja üle kogu maailma. Tänavu 28. novembril toimub juba teine Latitude59 Kenya Edition, kuhu oodatakse üle 2000 külalise.