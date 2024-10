KASULIK | Ekspert selgitab: kas veebis maksta krediit- või deebetkaardiga?

On teada, et deebet- ja krediitkaardi üks peamisi erinevusi seisneb krediidilimiidis: see on summa, mida saab krediitkaardiga kulutada ilma seda tegelikult omamata. Üldjuhul on pankade poolt väljastatud deebetkaardid krediitkaardi funktsionaalsusega, seega saab sellega maksta samades kohtades, kus krediitkaardigagi. Deebetkaardi puhul kasutad lihtsalt enda vabu vahendeid ja krediitkaardi puhul panga raha – seetõttu kasutatakse krediitkaarti enamasti suuremateks või ootamatuteks ostudeks, mille tagasimaksmisel on vaja paindlikkust. Mõned erinevused ostlemisel aga siiski on.