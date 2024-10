Kolm aastat vabasid suvereedeid. Kuidas neljapäevane töönädal suurfirmas sisse juurutati?

Elisa tehnoloogiaüksuse juht Toomas Polli tõdeb arvamusloos viimastele suvedele tagasi vaadates, et töötajad suudavad iga aastaga uue töökorraldusega kiiremini kohaneda ning on näha, et iga korraga õpitakse aja paremaks juhtimiseks uusi nippe, mida ka järgmistel töökuudel rakendada.

Tänavune suvi märkis kolmandat aastat, mil Elisa tehnoloogiaüksus praktiseeris suvel neljapäevast töönädalat. Iga aastaga on uus töövorm aina tõhusamaks muutunud ning seekordsest tagasisidest selgus, et enam kui 90 protsenti töötajatest tundis, et kõik vajalikud tööd said ka lühema nädalaga tehtud. Eelnevast rekordtulemusest kaks protsenti kõrgem näitaja viitab selgelt, et rangelt 40-tunnises töönädalas kinni olemine ei ole ainus viis oma eesmärke saavutada.

Hirm selle ees, et töötajate produktiivsus vähema tööajaga langeb, on mõistetav ja see on selgelt midagi, mis hoiab tõenäoliselt tänaseni paljusid tööandjaid otsustava lükke tegemisest tagasi. Aga see on hirm, mis peaks hakkama vaikselt kustuma. Aastast-aastasse nähtavad head tulemused ja tänavune uus töötajate rahulolurekord võiks olla kõigile selgeks signaaliks, et neljapäevane töömudel – kui seda õigesti rakendada – on midagi, mis päriselt töötab.

Õppetunnid, mille abil nelja päevaga ikka viie päeva töö tehtud saab

Siiski ei saa öelda, et lühema töönädala praktikasse rakendamine oleks olnud midagi, mis poleks kaasa toonud oma õppetunde. Tänavu, sama süsteemi kolmandat aastat rakendades, on neid õppimismomente küll vähemaks jäänud, kuid esimestel aastatel kohtas neid hulgi. Iga ettevõte on küll unikaalne ja nõuab lühema tööaja edukaks rakendamiseks oma nõkse, kuid mõned põhimõtted on universaalsed.