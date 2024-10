ARVAMUS | Urmas Simson: kaks aastat majanduslangust – mis saab edasi?

Intressimäärad

Kui mingil hetkel oodati, et kuue kuu euribor langeb alla 3% järgmise aasta kevadel, siis praegu oodatakse seda veel enne tänavuse aasta lõppu. Ilmselt nii ka läheb, sest alates eelmise aasta lõpust on turu ootused intressimäärade osas üsna hästi paika pidanud. Arvestada tuleb aga sellega, et kaua oodatud tase alla 3% võib olla hoopis ohumärk, sest kui vaadata viimast 25 aastat, siis neljast korrast kolmel on intressimäärade langetused toonud suurriikides kaasa majanduslanguse.

Intressimäärade languse leevendavat mõju ei saa ka ülehinnata. Kui väljastatud eluasemelaenude jääk on 11,4 miljardit eurot, siis annab üheprotsendipunktiline intressimäärade langus kokkuhoidu 114 miljonit eurot aastas, ettevõtete laenude puhul on intressilangusest tulenev aastane kokkuhoid 100 miljoni euro ringis. Ees ootavate maksutõusude – automaksu, ettevõtete tulumaksu ja käibemaksu tõusu paketi hind on aga miljard eurot. Igal juhul on võimalikud majanduskasvust ja maksude muutustest tulenevad mõjud majandusele suuremad.

Tarbijahinnaindeksi tõusu raugemine on intressimäärade langetamise tuules vastanud ootustele. Küll aga ei ole inflatsioon jõudnud Euroopa keskpanga nõutud 2% tasemele – viimaste andmete järgi oli tarbijahindade aastane kasv eurotsoonis 2,2%. Kuid nagu Euroopa keskpanga president Christine Lagarde hiljuti toonitas, siis aasta lõpus ootab meid eurotsoonis taas ees inflatsiooni kiirenemine.

Rahapoliitika leevendamine intressimäärade alandamise kaudu on siiski kaasa toonud madala majanduskasvu. See omakorda tähendab, et inflatsioon on paisu taga, sest rahapoliitika leevendamine toob kaasa ohu taas uueks inflatsiooniks. Sellest tulenevalt peame äkki harjuma sellega, et inflatsiooni jõudmine 2% tasemele ongi üsna ebareaalne ning kuigi turg ootab ka kuue kuu euribori jõudmist 2% tasemele 2026. aasta alguseks, siis pigem on risk, et intressimäärad jäävadki kõrgemaks.

Tööhõive püsib tugev