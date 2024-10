Viimastel aastatel on igal sügisel Prudentia ja Siena Secondary Fund välja tulnud väärtuslikumate tehnoloogiaettevõtete edetabeliga. 2024. aastal on 30 väärtuslikuma seas lausa 12 uut nime. Kui eelmisel aastal oli tabelis üks kaitsetööstusettevõte, siis sel korral kolm. Miks see nii on, sellest on juttu artikli lõpus olevas podcastis.