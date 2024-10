Eesti kaitsetööstuse ootamatu staar. Jaanus Tamm: „kindralijahiga“ me kaasa ei ole läinud

Esmalt ütleb Tamm, et vastab tõele, et tänavu on nad saanud varasemast rohkem tähelepanu. „Seda tänu vägevale meeskonnale. Olen 15 aastat sektoris tegutsenud ja eks see üleöö saabunud kuulsus tule siin ikka mitme aasta töö tulemusel.“