Starshipi robotid said Eestis lõpuks päris tööle. Nüüd hakkab nende teenus levima

Kullerrobotid on Tallinna tänavapildis juba pea kümme aastat harjumuspärane vaatepilt. Kohalikest elanikest on mõni nendega isegi Selverist või Rimist kaupa tellinud ja arvanud, et turistide jaoks on inimeste vahel liikuvad kullerrobotid kindlasti hämmingusse ajav vaatamisväärsus. Ahti Heinla aga ütleb, et Eestis ei olegi Starshipil rohkem kliente peale Bolti ja tegelikult on robotkullerite üks suuremaid levialasid hoopis üle lahe, kus märgatav osa Soomest on nende teenusega kaetud.