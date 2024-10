Nordica liigub erastamise teed. Ettevõtte soovib ära osta Air Balticu väikeaktsionär

Teisipäeval lennufirma edasist tegevusplaani esitlenud Nordica ostmise vastu tunneb huvi Air Balticu väikeaktsionär ja Taani lennufirma omanik Lars Thuesen, vahendab ERR.

Nordica juhatuse esimees Remco Althuis sõnas, et lennufirma edasises tegevuskavas on kolm faasi ehk saabuv talv, tuleva aasta aprillist kuni kuni 2026. aasta märtsini ning viimane faas, mis järgneb 2025. aasta märtsile. „Esimese etapi keskmes on Nordica tegevuse ümberkorraldamine ja kliendiportfelli mitmekesistamine. Nordic Aviation Group jätkab kavakohaselt olemasoleva lennukipargiga (8 CRJ ja 4 ATR lennukit ning 1 A320 lennuk), lennumeeskondade, -süsteemide ja -litsentsidega. Xfly kavatseb säilitada olemasolevad kolm meeskondade baaslennujaama Tallinnas, Arlandas ja Kopenhaagenis, sh Tallinn jätkab nö koduse hooldusbaasina,“ lisas Nordica kommunikatsiooni ja välissuhete juht Anne-Marie Leilaani Delfi Ärilehele.

„XFly & Nordica võtavad ette ka täiendavad meetmed kulude kokkuhoiuks. Ettevõtte juhtkonna fookuses on antud hetkel säilitada saavutatud kõrge lendude regulaarsuse ja täpsuse tase, kindlustada uusi lepinguid ja toetada seeläbi erastamisprotsessi,“ kinnitas Leilaani.

Althuisi sõnul on plaani on lennufirma erastamine ning praegu käivad läbirääkimised potentsiaalse investoriga, kelleks on Taani ettevõtja Lars Thuesen. Thuesenile kuulub lennufirma Jettime, samuti on tal 2,03-protsendiline osalus Air Balticus. Leilaani sõnul kõnelused aktsionäri ja investori vahel on praegu käimas ning kindlasti nõuavad ka omajagu aega, tulenevalt antud protsessi nüansirohkusest.

