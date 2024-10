Eesti väärtuslikema tehnoloogiaettevõtte Wise’i Euroopa juht: 95% inimesi ei saa isegi aru, et nad saavad tünga

Wise on taas 8 584 000 000 euroga Eesti väärtuslikem tehnoloogiaettevõte. Bolti IPO võib seda muuta, kuid ilma ühegi kahtluseta on tegu Eesti tehnoloogiamaastiku seni ühe eredaima tähega, mis on sünnitanud miljardäre ja miljonäre ning kust on välja kasvanud mitu tehnoloogiafirmat. See on edulugu, millesarnaseid Eesti praegu väga vajab.