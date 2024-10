Edukas ettevõtja Indrek Kasela käib Grossi poes allahindlusi jahtimas. „Ostan seda, mis on kollase sildiga“

Ma ei tahaks ole samasugune poliitik, kes ütleb mingi numbri välja teadmata, mis see on. Kui me võrdleme teiste riikidega, siis kuidas käib maksuanalüüsi tegemine? See hetk kui poliitik oma suu lahti teeb ja midagi ütlema hakkab, siis sellele on eelnenud väga pikk eeltöö. Meil on see asi vastupidi. Kuskil ruumis tullakse kokku, vaadatakse, kui palju miinus on ja siis tehakse sõna otseses mõttes paberi peal mingi arvutus ja sõidetakse maksuga peale. Prognoosimata, kuidas see maks mõjuma hakkab.

On. Ja meil on üks väheseid riike, kus see nii kõrge on. Soomes ja Rootsis on toidu käibemaks 14%, Prantsusmaal 10%, Saksamaal 7%, Poolas 5%. Kui on kolmeliikmeline pere, siis igapäev on sul laua taga üks Jürgen Ligi, kellele tuleb neljandik anda. Neljandik läheb riigile. Paned kotleti lauale, lõikad selle neljaks ja Jürgen Ligi võtab sellest veerandi iseenesest mõistetavalt endale.

Hinnad tõusevad, mis muud! Me oleme väga kalli energiaga riik. Me oleme riigina teinud väga valesid strateegilisi otsuseid ja nüüd me peame asju kinni maksma. Mida Jürgen Ligi ära unustas, on see, et tal oli toona see raha, et konserve omale kokku osta ja nüüd neid ära süüa. Aga kui me võrdleme Eesti riigiga, siis ühel hetkel saavad konservid otsa. Siis peab Jürgen Ligi poodi minema ja ostma sama kallist toitu nagu kõik teisedki. Oleks olnud vaja langetada käibemaksu toiduainetelt. See oleks kõige vähem mõjutanud ebavõrdsetes tingimustes inimesi.

3-eurostest kohvidest oleme jõudnud nüüd siis konservideni! See siin kirjeldab Eesti arengut. Täitsa ausalt ütlen, et ma täna ostan valdavalt seda, mis on kollase sildiga.

Kui tavaline ettevõte käituks nii nagu siin tehaks meil Eesti riiki, siis üle aasta ta vastu ei peaks. Kui sul ikkagi püsivalt kulud ületavalt tulusid, siis me kõik teame, et kui palk on 1000, aga kulud on 1200, siis algul võtad natukene laenu, siis võtad kiirlaenu, siis laenu selleks, et maksta kiirlaenu intressi ja lõpuks on sul kohtutäitur ukse taha.

Riikidel on natuke lihtsam. Nemad saavad minna inimeste rahakoti kallale. Ja seda on tegelikult praegu tehtud.

Nagu öeldud, 2025. aasta suvel tõuseb käibemaks 2% punkti. Kuid see pole veel kõik. 2026. aastast tuleb igaühel meist oma palgast anda veel 2% julgeolekumaksuks. Ja kui muidu oleme harjunud tulumaksuvaba miinimumiga, siis julgeolekumaksul mingit miinimumi ei ole. Igalt eurolt, mis teenid, kaks senti riigile ka läheb. Samapalju hakkavad maksma julgeolekumaksu ka ettevõtted oma kasumilt. Õnneks on riigil ka abiplaan. Kui kasum puudub, pole ka maksukohustust.

Hinnad on juba väga käest ära läinud. Võtame tualetipaberi. See on nagu kujund kogu maailma majandusele - võib tunduda väga suur, aga vaata, kui palju seal õhku sees on! Sa saad lihtsalt petta. Ma pean tunnistama, et elades päris pikalt väljaspool Eestit, siis on see pilt hetkel Eestis ikka päris kurb. Isegi kollase sildiga toode on kaks korda kallim kui mujal!

Me oleme ikkagi koos pensionäridega Sinuga siin poes. Miks Sa tegelikult käid poodides allahindlusi vahtimas, Sul pole ju rahapuudus?!

Eks ma käin ka sotsiaalse eksperimendi mõttes. Tavalise inimesega on ettevõttetel kindlasti palju parem side, kui valitsusel, sest need samad inimesed, kes siin poes on, nendele maksab ettevõtja palka. Tööandja puutub nendega iga päev kokku ja me teame palju paremini, mis see tegelik olukord on. Ja need lood on kurvad.

Miks Sulle Ligi konservi jutt nii närvidele käib?