Mainori juht Kadi Pärnits kritiseerib: majanduses ja hariduses toimuvat dikteerib siseministeerium

„Majandus ja haridus peaksid liikuma käsikäes, aga täna dikteerib siseministeerium, mis meil majanduses ja hariduses peaks toimuma. Riskiriikide nimekirjas on juba üle 30 riigi ning tänavu oli 440 viisakeeldumist, mille peale välisministeerium ütles vaid, et oli kahtlus, et võib-olla kõik ei soovinud Eestisse õppima tulla. Euroopa komisjon on Eesti viisareeglite pärast kohtusse kaevanud, sest meil puudub seadus viisast keeldumise vaidlustamiseks. Kui ainult ei-mehed laua taga, siis ei saagi midagi arendada, palun, et KAPO ja siseministeerium läheksid ära tahatuppa ja vajalikke otsuseid teeksid majandus- ja haridusinimesed,“ rääkis Mainor AS-i juhatuse liige Kadi Pärnits.

„Varasemalt on Mainori ettevõtluskõrgkoolis olnud 30 protsenti välisüliõpilasi, tänavu on neid 14 protsenti ja see paneb küsima, kas kahju on juba tekitatud ja kas oleme jätnud endast mulje, et talendid pole siia oodatud. Eesti kuvand muutub kiiresti ja see laieneb kõrgharidusest ka tööjõu värbamisele. Vajame hädasti ka suure lisandväärtusega rahvusvahelisi ettevõtteid, kuhu andekad inimesed tööle minna saaksid, aga selleks on vaja majanduskindlust. Eesti talendipoliitika peab olema selline, mis majandust tugevdab, peaksime sihiks võtma, et pooled Eesti ettevõtted oleks rahvusvahelise meeskonnaga ning kõrgkoolides oleks 30 protsenti välisüliõpilasi,“ lisas Kadi Pärnits.

Tööandjate Keskliidu värske tegevjuht Hando Sutter rõhutas, et kohe kui majandus taastuma hakkab, saab tööjõupuudusest Eesti probleem number üks.