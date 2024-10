Peole pidur peale? Tartu politseijuht soovitab piirata ööklubide napsumüüki

Politsei palvele lisab kaalu tõsiasi, et pealinnas ja Pärnus sarnased piirangud ööklubidele kehtivad. Sealsed politseinikud tunnistavad, et politseinike töö muutus tänu sellele lihtsamaks just nädalalõpu hommikutundidel. Ettevõtjate seas varahommikune kärakamüügi piirang oodatult vaimustust ei tekita.

Tartu ööklubi Next Level omanik Ahto Kalda rääkis septembris Delfi Ärilehele, et majanduslangusel on olnud oluline mõju inimeste pidutsemise harjumustele.

„Kui varem olid ka nädala sees klubid täis, siis praegu on tänavad tühjad. Ka nädalavahetustel on külastatavus väiksem,“ sõnas Kalda. „Rahval ei ole nii palju raha enam raisata. Tundub, et mõeldakse rohkem, kuhu oma raha kulutada. Teisalt armastavad pidutsejad rohkem nüüd kodustes tingimustes istuda.“ Paljud on avastanud, et tegelikult on naabrimehe juures ka lahe juua, muljetas Kalda.

Baarid-pubid ja muud peokohad on pikemat aega kurtnud, et noored ei joogi enam nii palju. Kui varem tuli suur osa õhtu käibest just alkoholimüügist, siis enam mitte.

Tartu ööelu üks viimaste aastate tuntumaid baare Naiiv teatas jaanuaris ootamatult, et sulgeb uksed. Kuigi väliselt võis kõik hästi tunduda, siis omaniku Martin Maatee sõnul kuhjusid aastatega võlad ning ühel hetkel sai jaks lihtsalt otsa.

Mida aeg edasi, seda olulisemaks muutub klubide ja baaride jaoks kultuuriline programm, ilma milleta oleks sisuliselt võimatu ühte kohta üleval pidada. „Miks te eeldate, et baar suudab lahedad bändid ise kinni maksta? Ei suuda!“ ütles jaanuaris Delfi TV-le Ula baari omanik Hendrik Kuusk, kelle sõnul on aeg muuta suhtumist. Tema väitel ei ole baarid-pubid, ööklubid ja kontserdisaalid enam need kohad, kus käiakse ainult joomas, vaid pigem lihtsalt sotsialiseerumas ning kvaliteetselt aega veetmas.