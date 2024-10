Eleving Groupi aktsia alustas esimest kauplemispäeva kerge langusega

„Õnnitleme Eleving Groupi eduka IPO puhul. See on kahtlemata üks olulisemaid sündmusi Balti kapitaliturgudel sel aastal. Esiteks on tegemist Läti ajaloo suurima IPOga ja teiseks on Elevingi aktsiad tänasest kauplemisel nii Nasdaq Balti kui ka Frankfurdi börsil,“ ütles Nasdaq Riia börsi juht Liene Dubava börsiteates.