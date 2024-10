Svet Nordica tulevikust: kõik variandid on laual

Küsimusele, kas riigile tehtav pakkumine tähendab, et Nordica võib enne erastamise kõlblikuks muutumist vajada riigilt rahalist tuge ja üleminekuaega, vastas Svet järgmiselt: „Hetkel on kõik variandid laual ja valitsus peab lähiajal otsuseid langetama. Positiivne on, et ettevõttel on juba nii uusi sõlmitud lepinguid kui ka potentsiaalselt sõlmitavaid lepinguid. Teisalt on tõsi ka see, et väga palju tööd on veel ees, et koos erastamisest huvitatud investoriga jõuda võimaliku pakkumiseni, mida valitsusele otsustamiseks esitada.“