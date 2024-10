Raport: sidusmündid on kujunenud revolutsiooniliseks jõuks finantsmaailmas

Sidusmündid on krüptovaluutad, mis on 1:1 kursiga seotud mõne tavarahaga (fiat-raha) nagu euro või dollar. Kuna sidusmündid ühendavad üha enam traditsioonilist finantsmaailma plokiahelaga, pakub käesolev aruanne olulist teavet selle kohta, kuidas globaalne regulatsioon areneb, millised on nende väljaandjate ees seisvad väljakutsed ja milline on laiem mõju finantstehnoloogia tulevikule.

Raportis käsitletakse peamiste jurisdiktsioonide, sealhulgas Euroopa Liidu, Ameerika Ühendriikide, Ühendkuningriigi, Araabia Ühendemiraatide, Jaapani ja Singapuri regulatiivseid lähenemisviise. Esile tuuakse, kuidas erinevad piirkonnad on reageerinud TerraUSD kokkuvarisemisele 2022. aastal, mis tõi kaasa rangema kontrolli ja suurema tähelepanu tarbijakaitsele. Oluline on märkida, et enam kui 60% analüüsitud riikidest on juba vastu võtnud või koostamas regulatsioone, mis panevad paika sidusmüntide emissiooni ja reservide haldamise.

Binance’i esindaja Polina Brottieri sõnul näeme sidusmüntide regulatsiooni valmimist plokiahela-tööstuse arengu pöördelisel hetkel. „See raport selgitab, kuidas need regulatsioonid kujundavad sidusmüntide ja laiemalt ka finantssüsteemi tulevikku. Meie eesmärk on pakkuda turuosalistele vajalikke teadmisi, et nad saaksid edukalt selles keerulises keskkonnas tegutseda,“ selgitas Brottier.

Ühe olulisima leiuna saab välja tuua selle, et regulatsioonid erinevad piirkonniti. EL-is on krüptovarade määrus MiCA (Markets in Crypto-Assets) seadnud karmid reeglid sidusmüntide emissioonile ja reservide haldamisele ning lunastamisele, et kindlustada turu usaldusväärsus. Ühendkuningriik on aga valinud paindlikuma ja järkjärgulise lähenemise, mis peegeldab riigi ambitsiooni kujundada end finantsinnovatsiooni liidriks, tagades samal ajal turu stabiilsuse.