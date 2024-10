Idufirmast igavaks tööstusfirmaks. Tugevalt pihta saanud menuaktsia Saunum loodab USA abil kasumlikuks muutuda

Saunumi edu alternatiivbörsil First North oli kohene, kui IPO märgiti kümnekordselt üle. Juba avapäeval aktsia hind võrreldes märkimishinnaga peaaegu kahekordistus, mis küttis veelgi investorite lootust üles. Kõigest mõni kuu hiljem õnnestus seetõttu firmal kaasata juba kaks ja pool korda rohkem raha, müües uusi aktsiaid viis korda kõrgema hinnaga. Sellega hoog ei pidurdunud ning kallimaid aktsiaid märkinud investorid olid juba kolm kuud hiljem korraks üle 100% plussis. Teisisõnu oli Saunumi aktsia kõigest üheksa kuu jooksul kümnekordistunud ehk kütnud lava kuumaks, et järgmised uued tulijad pääseksid „IPO-droomile“. Kuule jõudnud Saunumi aktsial algas aga reis tagasi Maale, mis on nüüdseks päädinud sellega, et aktsia on veelgi odavam kui päris alguses.