FOTOD | 17 miljoni eurone projekt. Keilas sai nurgakivi uus elurajoon

Keila kesklinna männipargi äärde rajatav 120 koduga elurajoon laiub kokku 30 tuhandel ruutmeetril ning on kavandatud pargiala ja rohehaljastust väärtustades. „Keila Pargikodude hooned sulanduvad ühte säiliva parkmetsaga ning tekkiv terviklik elukeskkond pakub kõigile elanikele ka piisavalt privaatsust,“ kirjeldas kinnisvaraarendaja Invego juht Kristjan-Thor Vähi.

Vähi sõnul on elurajooni hoonete sel moel pargi ja kõrghaljastusega sidumine olnud ka Apex Aehitektuuribüroo meeskonnale tavapärasest väljakutsuvam, aga selle võrra ka inspireerivam võimalus, kus tuleb paljuski lähtuda asukohast ja selle iseärasustest.

Invego juhi sõnul eelistavad Keilat täna pered, kes soovivad küll elada rahulikus ja turvalises elukeskkonnas, kuid samas olla mugavalt lähedal ka Tallinnale ning eriliselt atraktiivseks muudab Keila elukohana just linna kiire arengutempo ja väga hea infrastruktuur. „Me oleme arendajana kogenud linnajuhtide siirast soovi ja kaasamõtlemist, et leida tulevase elurajooni elanike jaoks tõesti parim lahendus ning meile tundub, et samasuguse positiivse innuga areneb täna kogu linn,“ kiitis Vähi sisukat koostööd kohaliku omavalitsusega.