Eesti muudab elektrisüsteemi varustuskindluse normi rangemaks

Kliimaministeeriumi energeetikaosakonna energiaturgude valdkonnajuht Karin Maria Lehtmets selgitas, et varustuskindluse norm on mõõdik, millega hinnatakse, kui palju võib olla aastas tunde, kus elektri nõudlus ületab kättesaadava tootmise. Seda mõõdikut kasutatakse ka juhitavate tootmisvõimsuste vajaduse hindamiseks.

„Konkurentsiamet on teinud ettepaneku uuendada lubatud piirangutundide arvu seniselt üheksalt tunnilt kaheksale tunnile. See suurendab elektrisüsteemi töökindlust ja aitab paremini hinnata, mis investeeringuid vajame tulevikus varustuskindluse tagamiseks,“ sõnas Karin Maria Lehtmets.

Põhivõrgu eest vastutav Elering AS koostab igal aastal varustuskindluse analüüsi, kus hinnatakse varustuskindluse normi alusel järgmise kümne aasta varustuskindlust.

„Mida madalam on elektrisüsteemis vastuvõetav piirangutundide näitaja selles normis, seda suurema ülekattega peab tarbimise katmiseks vajalikke elektri tootmisvõimsusi arvestama.“ sõnas Lehtmets.

Mida rangem on varustuskindluse norm, siis seda rohkem peab elektrisüsteemis olema tootmisvõimsusi, millega katta vajadus elektrienergia järele neil üksikutel tundidel, kui nõudlus on väga kõrge. See võib tähendada täiendavate reservide tagamise vajadust olukorras, kus ei ole turul rohkem tootmisvõimsusi pakkuda. Juhul kui turumehhanismide mõjul vajalikke juhitavaid võimsusi ei rajata, tuleb piisava võimsuse tagamiseks rakendada toetusmeetmeid.