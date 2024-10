Viis nominenti. Noor ettevõtja teeb kogenematuse julgusega kuhjaga tasa

Energiat tuleb osata jagada

Juhan Kanemägi leiab, et noorusel on ettevõtluses kaks poolt. Kasuks on tulnud talle mõtteviis, et kõik on võimalik. Selline suhtumine aitab eesmärke paremini saavutada. Lisaks on tal noore juhina rohkem julgust erinevaid samme ette võtta ning rohkem riskida. „Miinuspooleks on ilmselt see, et kogemuse puuduse tõttu ei oska ma väga hästi ennustada erinevate protsesside tulemit. Kuid eks kogemus tulebki ajaga.“

Sander Mitendorf on välisturgudel mõnikord tundnud, et noor peab rohkem pingutama. „Olen saanud mõlemalt potentsiaalselt kliendilt nüüd tagasiside, et kui ma ei oleks olnud nii tugeva tehnilise taustaga, siis ilmselt nii kaugele läbirääkimistel jõudnud ei oleks. Kasvatasin mingi hetk ka pisikese habeme, et vanem välja näha,“ viskab Mitendorf nalja.

Noore ettevõtja eelisteks on Mitendorfi sõnul aga nooruslikkus ja uudsed lähenemised ettevõtte ehitamisel. Neil on algusest peale olnud tugev fookus brändil ja uudsed lähenemised müügis. See on nende eelis ettevõtjate ees, kes on jäänud mugavustsooni kinni. „Täna on ka mitmed konkurendid võtnud jalad kõhu alt välja ja hakanud investeerima turundusse ning brändi.“ Positiivne on ka noore inimese energia.