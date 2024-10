Eesti kaubandusvaldkonna ladvikus on automüüjad ja üks üllataja

Ettevõttena investeerib Veho nii füüsilisse kui ka digitaalsesse tarbijakogemusse. Aasta lõpuks valmib neil Tallinnas, Peterburi tee äärses Tooma äripargis Mercedes-Benzi viimastele standarditele vastav tarbesõidukite ning raskeveokite müügi- ja hoolduskeskus. Samal ajal on nad käivitamas Peetrisse Läike teele analoogse sõiduautode keskuse ehitamist, kuhu koondavad kokku erinevates Tallinna asukohtades paiknevad tegevusvaldkonnad.

„Tarbimist soodustavad tegurid on taktikalise hinnakonkurentsi naasmine sõidukite turule ning suurenenud laoseisudest tingitud kiiremad tarneajad ja parem saadavus. Edasine turu areng sõltub nii üldisest majanduse käekäigust kui ka soodsama hinnaklassi elektrisõidukite müügiedust, mis omakorda sõltub riiklikest toetusprogrammidest,“ räägib automüüja esindaja.

Aguraiuja selgitab, et uute sõidukite turgu nii Eestis kui ka Euroopas laiemalt iseloomustavad mitmed erinevad trendid – kiiret kasvu piiravad COVID-perioodil hoogustunud sõidukite hinnainflatsioon, järsult kõrgenenud intressid ja majanduse üleüldine stagnatsioon.

„Olulise ärilise võimenduse andis raskeveokite müügiedu Leedu logistikasektoris, kuid müügimahtude 15% kasv leidis aset ka tarbesõidukite ja sõiduautode segmentides,“ saab Aguraiuja öelda. Baltimaades müüdi kokku 6860 uut Mercedes-Benzi sõidukit, mis on ühtlasi Veho piirkondlik müügirekord.

Esimene nominent Veho Baltics tarnib Eestisse Mercecez-Benzi sõidukeid. Ettevõtte sõiduautode distributsiooni äriüksuse direktor Andres Aguraiuja toob 2023. aasta edukate majandustulemuste põhjusena välja just varasemad tarneraskused ja selle, et tellimusi kogunes palju ning neid sai realiseerima hakata.

„Oleme üks väheseid marke Baltimaades, kes on ka vaatamata keerulistele aegadele majanduses ja väljakutsetele tootjate tasandil jätkanud oma edasimüüjate võrgu laiendamist ning tugevdamist,“ räägib Aavik.

Lisaks sai Auto 100 osa Leedu turu kasvust, kuhu nad alles hiljuti Škoda edasimüüjana sisenesid. Aaviku sõnul tõi see neile kaasa hoopis teise kategooria ja iseloomuga väljakutseid, kuid praegu saab öelda, et plaanid on realiseerunud ning praegu tegeletakse intensiivselt sünergiate ja tugevuste loomisega. Nad esindavad Škoda tehast kõigis kolmes Balti riigis.

Škodade ja Porschede maaletooja Auto 100 jaoks möödus samuti väga tegus aasta. Ka seal nähti tarneprobleemide olulist vähenemist, kuid tunnetati majanduslangust ja üldist ebakindluse kasvu. Ettevõtte juhatuse liige Janek Aavik ütleb, et ootamatult kiiresti taastus tavapärane autoturu toimimine nii konkurentsi, tarbija käitumise kui ka ootuste osas. Tagasi tuli pandeemiaeelne aeg.

„Üldise põhimõttena arutasime hiljuti Baltimaade sõidukite maaletoojaid koondavas liidus (Baltic Sustainable Mobility Association – toim), et soovime, et aktiivne dialoog sidusrühmadega erinevate maksumeetmete osas käivituks tulevikus õigeaegselt, võimaldamaks parimate lahenduste leidmist.“

Autoturgu on peagi tabamas automaks. Andres Aguraiuja usub, et see suunab tarbijaid edaspidi keskkonnasäästlikumate tehnoloogiate poole. Preemium- ja luksussõidukite segmentides saab maksu võimalik negatiivne mõju turule ilmselt olema madalam, kuna see moodustab väiksema proportsiooni sõiduki hinnast.

Konkurentsitihedas äris nagu autokaubandus tegutsemine eeldab pidevat enesekriitist protsesside üle vaatamist ja arendust. „Meil on au esindada globaalselt juhtivat automarki, mis seab meie kvaliteedile ootused, mida soovime pidevalt saavutada ning ületada.“

Selles osas toimib autoturg tema sõnul endiselt suhteliselt klassikalisena: ole lähedal ja kättesaadav kõikidel tasanditel ning keskendu enda probleemide asemel kliendi omadele. Škoda maailmas on selle filosoofia nimi Human Touch.

Suurt buumi ei oota

Janek Aavik elavneb, kui juttu tuleb automaksust. Tema meelest on see valitsuse poolt ebaõnnestunud ja segase kommunikatsiooniga maks. See ei ole turule tegelikku muutust toonud. Uute autode turg oli Eestis kaheksa kuu lõikes võrreldes eelmise aastaga 13 protsendiga miinuses.

„Ja seda vaatamata suurtele ladudele, paranenud saadavusele, langevale raha hinnale ja muudele eeldustele, mis peaks numbrid eeldatavalt positiivse poole peale hoopis liigutama,“ räägib Auto 100 juht.

Ta leiab, et selle languse põhjused on mitmetasandilised ja suuremad neist on pikemaajalisem ostujõu langus, autode hindades kajastunud inflatsioon ning automaksu valguses ka selle teadvustamise massidesse mittejõudmine. Suurt buumi Auto 100 automaksu valguses ei oota, aktiivsus kindlasti turul kasvab, aga inimeste praktilised mured ning muud prioriteedid ei lase ennustada mingit ebaloomulikult suurt kasvu aasta lõppu.

„Oleme selleks küll valmis, aga suureks optimismiks on eeldused pigem tagasihoidlikud. Koguturu vaates siiski usume, et 2024 kokku saab see olema u 10% üle 2023. aasta taseme.“

Prindiäri tõi kiire kasvu

Viimastel aastatel on hoogsalt kasvanud ettevõte Copymax, kes kahe ülejäänud nominendiga võrreldes tegutseb täitsa teises sektoris. Nende tööpõld on paljundamine, printimine ja dokumentide töötlemine. Copymaxi põhitegevuseks on kontorimasinate ja -seadmete, põhiliselt printerite ning paljundusmasinate tarvikute hulgimüük.