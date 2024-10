Uuring: 39% inimestest plaanib kulutada jõuludele tänavu sama palju kui eelmisel aastal

Võrreldes eelmise aastaga on kingisaajate arv suurenenud: sel aastal plaanib üks seitsmest inimesest teha kingituse üheksale või enamale inimesele (eelmisel aastal oli see arv üks üheksast). Sama palju inimesi kavatseb teha 7–8 kingitust, veerand vastanutest kavatseb kingi osta 5-6 inimesele ning 32% plaanivad kingituse teha 3–4 lähedasele.

„Üle kolmandiku inimestest muretseb kingitustele kuluva raha pärast, ja umbes sama palju inimesi ütleb, et neil on raske välja mõelda, mida kinkida. Eriliseks stressiallikaks peetakse seda, mida kinkida lastele (21%) ja partnerile (21%). Kingikuludeks plaanitav summa jääb eelmise aasta tasemele – umbes veerand inimestest arvab, et nende kingieelarve ületab 200 eurot; ligi viiendiku hinnangul jääb kingitustele kuluv summa 150 ja 200 euro vahele,“ lausus Põder.

Ehkki valdavalt seostuvad talvised pühad positiivsete tunnetega, arvab vaid üks kuuest vastanust, et pühadega ei kaasne mingit stressi ega muresid. Kõige suurem pingeallikas on kingitused.

IKEA tellitud uuringust selgus, et neli viiest vastanust seostab pühadeaega eelkõige positiivsete emotsioonidega. See kehtib ka pühade eelarve kohta: kaks viiest Eesti elanikust kavatseb jõuludele kulutada sama summa kui eelmisel aastal.

Pühade lõpp pakub kergendust

Üle poole uuringus osalenutest plaanib pühade ajal võõrustada külalisi, nende hulgas näiteks lähemad või kaugemad sugulased ja sõbrad. See mõjutab ka inimeste emotsionaalset heaolu. Üle kolmandiku vastas, et lähedastega aja veetmine pakub rõõmu, aga enam kui neljandik inimestest tunnistas, et kui pühadega seotud sigin-sagin läbi saab, tuntakse kergendust.

„Pühade tähistamise keerises jääb enda vajaduste eest hoolitsemine tihti tahaplaanile. Üks viiest Eesti elanikust tõi välja, et sel ajal on keerulisem tavalistest uneaegadest kinni pidada ja üks kuuest tunnistab, et saab siis oluliselt vähem magada. Tasub meeles pidada, et hea unerutiin on parim kingitus, mida endale teha saame, ja see aitab ka kõikide muude ülesannetega lihtsamini toime tulla,“ rõhutas Põder.

Tema sõnul alustab IKEA igal aastal jõulutoodete müüki juba oktoobris, et pühadeks saaks valmistuda rahulikult ja läbimõeldult. Nii jääb rohkem aega planeerimiseks ja ettevalmistusteks, kulud on võimalik jaotada mitmele kuule ja rahulikult läbi mõelda, kuidas kaunistada kodu ja mida kinkida lähedastele. „Me soovime pakkuda paljudele inimestele võimalust tähistada talviseid pühi hubaselt ja rõõmsalt, sõltumata sellest, milline on nende eelarve. Mõned meie jõuluvaliku tooted maksavad tänavu isegi vähem kui eelmisel aastal,“ sõnas Põder.

Jõulude tähistamisega seotud uuringu viis IKEA tellimusel läbi Norstat. See toimus 2024. aasta septembris ja selles osales 1000 Eesti elanikku.