Ekspert mõtiskleb: milles peitub Eesti ettevõtlusressurss?

Kuigi uuringutest selgub, et naised on võimas jõud, kes panustab märkimisväärselt majanduse arengusse ning nii endale kui ka teistele töökohtade loomisse, on Eesti selle kasutamises üsna tagasihoidlik. 2020. aastast on Eesti tempo võrdõiguslikkuse arendamisel võrreldes Euroopa Liidu keskmisega aeglustunud, ning kolme aasta jooksul oleme liikunud viis kohta liidu üldarvestuses tahapoole, näitavad Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi (EIGE) raporti „Gender in entrepreneurship“ andmed.

Milleks naised ettevõtluses?

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2023. aasta raporti andmetel moodustavad kolm neljandikku nii Euroopa Liidu kui ka OECD riikide rakendamata ettevõtluspotentsiaalist naised. Naistele suunatud fookuse eesmärk ei ole mitte see, et kõik ettevõtjad oleksid naised, vaid et ettevõtjate hulgas oleks naised ja mehed enam-vähem võrdselt esindatud.

Raporti põhjal võib väita, et kui naised tegutseksid ettevõtluses samas ulatuses nagu 30–49-aastased mehed, oleks Euroopa Liidus 5,5 ja OECD-s 24,8 miljonit ettevõtjat rohkem kui praegu. Kuid asi ei ole ju ainult arvudes. Naiste ettevõtlus toetab äri mitmekesisust, kasvatab kaasamist ja stimuleerib innovatsiooni, seda nii juhtimise, tootmise, turunduse kui ka erinevate väljakutsete lahendamisel.

Seega saame öelda, et naiste väike esindatus ettevõtluses on kasutamata ressurss, mistõttu liiguvad nii majandus kui ka ühiskond aeglasemalt edasi ja osa majanduse edenemise potentsiaalist on peidus, mistõttu on ka ärimaastik vähem mitmekesine.

Eesti ettevõtluskeskkond ja naised

Kuigi Eesti üldine ettevõtluskeskkond on ettevõtlusega alustamist soosiv, oli 2022. aastal keskmine iseenda tööandjate määr 10%, mis on väiksem Euroopa Liidu keskmisest (13%). Eesti rakendamata ettevõtluspotentsiaalist moodustavad enam kui 85% naised, kellest ligi 75% on vanemaealised ja ligi 20% neist immigrandid.