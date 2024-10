Citadele sai uue jaepanganduse juhi

Edward Rebane tunneb pangandussektorit süvitsi ning tal on põhjalikud teadmised digitaal- ja jaepanganduse lahenduste ning kliendikogemuse valdkonnast. Oma karjääri jooksul on ta töötanud juhtivatel kohtadel nii Eestis kui ka Baltikumis ja omandanud põhjalikke teadmisi strateegilisest planeerimisest ning kliendikesksetest lahendustest. Samuti on Rebane täiendanud end viies ülikoolis, sealhulgas Oxfordi ülikoolis. Kõik see teeb temast sobiva inimese juhtimaks nii Citadele jaepangandust Balti riikides kui ka panga järgmist kasvufaasi.