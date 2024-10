Mõistliku hinnaga kodu kesklinnas? Võimatu! Või siiski?

Napp kuu aega tagasi 150 Eesti kinnisvaraeksperdi seas läbi viidud uuringust selgub, et just Tallinna kesklinn on piirkond, kus kodude hinnad kõige suurema tõenäosusega lähema aasta jooksul veelgi tõusevad. „Uusarendusi, mille põhifookuses on eluruumid, on piirkonnas vähe ja juurde ka eriti tule. Pakkumise vähenemisega ei käi aga kaasas nõudluse vähenemine, mis väljendubki lõpuks hindade jõudsas kasvus,“ selgitab 1Partner Kinnisvaragrupi juht Tanel Tarum.

Moodne kodu viie minuti linnas

Peagi valmiv Kalevi Maja on staažika kinnisvaraeksperdi sõnul üks väheseid erandeid.

„See maja sobib ennekõike aktiivsele ja toimekale inimesele, kes hindab südalinnas elamisega kaasnevaid eeliseid. Hoolimata kesksest asukohast on kodus aga ka piisavalt vaikne ja privaatne. Võtsime eesmärgiks, et hea asukohaga kodu võib küll olla koht, kust on hea igale poole minna, aga sinna peab ka alati olema mõnus tagasi tulla,“ kirjeldab Tanel Tarum, kelle sõnul leidub sobivaid kortereid nii peredele kui ka kiire elutempoga karjääriinimestele. Väikseim veel saadaolev kahetoaline korter on 41-ruutmeetrine, kuid avara garderoobikapi jaoks jagub ka seal ruumi nii esikus kui ka magamistoas.

Juhkentali tänava ääres asuv Kalevi Maja on strateegiliselt väga heas asukohas. „Kui muidu on räägitud 15 minuti linnast, siis selle maja puhul saame rääkida viie minuti linnast, sest kõik eluks vajalik on lihtsalt nii lähedal,“ rõhutab Tarum. Varahommikusele lennule jõuab tõepoolest kõigest viieminutilise autosõiduga – luksus, millest teistes Euroopa pealinnades elades võib ainult unistada. Kohvikud, restoranid, baarid ja kõiksugu meelelahutus on jalutuskäigu kaugusel, niisamuti mitmed rohelised pargid ja sportimisvõimalused. „Kaugema kandi rahval tuleb Kalevi staadionile ja spordihalli sõita autoga, aga Kalevi Maja elanik kõnnib lihtsalt trepist alla ning on hetkega kohal,“ viitab kinnisvaraekspert eelistele, mis on tänapäeval, mil kõigil on iga minut arvel, hindamatu väärtusega.