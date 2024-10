Infortar sai konkurentsiametilt loa osta Tartu Milli omanikelt trükikoda

Nimelt teatas Infortar kuu tagasi, et soovib osta firma täies ulatuses ettevõttelt ViroInvestment OÜ. Antud valdusfirma omanikeks on 20% osalusega Blueice OÜ (omanik Richard Tomingas) ja 80% osalusega Tiigi Keskus AS (omanikeks Tartu Milli suuromanikud Uuno Lausing ja Romet Puhk). Tehingu hinda ei avalikustatud.