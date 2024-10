Kuidas säästud teenima panna? Väikeinvestor otsib kindlust, mida pakub kinnisvara

Langev euribor toob rahaturul tootluseid allapoole ja nii on ka näiteks võlakirjade intressid juba mõnda aega olnud languses, mis on paljud väikeinvestorid tõuganud otsima uusi võimalusi oma säästud teenima panna. „Tegelikult ei ole midagi uut siin päikese all – lihtsalt vahepeal oli kinnisvarasektoris laiemalt madalseis ja paljud investorid liikusid kõrgemate intresside jahil mujale. Nüüd on võlakirjainvestorid paaris kõlavas projektis korralikult kõrvetada saanud, intressid on langustrendis ja kinnisvaraga tagatud ligikaudu 10% tootlus tundub taas päris hea pakkumine,“ arutleb Stamm, kuid rõhutab samas kohe, et riskid kaasnevad iga investeeringuga ja nii tuleb kaalutletud otsused lõpuks igaühel ikka ise teha.

Kindlasti andis septembris investeerimisjulgust ja ka vajalikku kapitali juurde see, et varasemate projektide tagasimaksetena laekus investorite kontodele koos teenitud intressidega kokku üle 16 miljoni euro, millest üle nelja miljoni euro tagastas Eesti üks tuntumaid kinnisvaraarendajaid Endover. „See ongi üks kõige levinumaid mudeleid, kui ühisrahastuse investoritelt saadud rahaga pannakse uus projekt korralikult käima ning hiljem, kui juba hoog sees, refinantseeritakse see soodsama pangalaenu abiga,“ selgitab Stamm, kelle sõnul teenisid näiteks konkreetse projekti puhul kokku 6778 erinevat investorit 10,8% suurust intressitulu aasta baasil. „Selleks ei pea muidugi kõik laenajad alati olema nii nimekad nagu Endover. Iga arendaja, olgu suur või väike, võib tulla korraliku projekti ja tagatistega, sest investorite huvi uute projektide vastu on kasvutrendis,“ lisab Estateguru juht, kelle sõnul kinnitavad käesoleva aasta kõrged tagasimaksed praeguse koostöömudeli toimimist kõigi osapoolte jaoks.