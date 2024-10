Harv võimalus: Tallinna südalinnas on müüa eriti esinduslikke büroopindu

„Büroopinna omamine annab vabaduse kujundada büroost unistuste kontor, kartmata seejuures investeeringuga põruda. Mida uuemas ja moodsamas hoones pind asub, seda vähem on tarvis kulutada ruumi kaasajastamisele, jättes rohkem vabu vahendeid keskmisest erilisema sisekujundusliku visiooni elluviimiseks,“ toob välja Reimets, kelle kogemuste pagasis on mitmeid edukaid müügiks arendatud esinduslike büroohoonete projekte, millest tuntumad on Tallinnas asuvad Novira Plaza ja Büroo 83.

Uutes kenades ruumides jõudis reklaamifirmani aga peagi kuuldus, et nende kontoripinda soovitakse koos üürilepinguga ära osta. „Kuna kontor meile väga meeldis ja hiljutine ootamatu kolimine oli veel liigagi hästi meeles, otsustasime täieliku kindlustunde nimel pinna hoopis ise ära osta,“ meenutab iTech Media Solutionsi juht Priit Eiber, kelle ettevõte on nüüdseks juba üle aasta olnud Tallinna südalinnas, Pärnu maanteel asuva Büroo 31 äripinna omanik.

„Büroopinda üürides saad küll vältida pikki siduvaid kohustusi ja äri kasvades või kahanedes edasi liikuda, kuid sarnane vabadus laieneb ka teisele lepingupoolele,“ räägib Taavi Reimets, kelle sõnul kaasneb üürimisega alati teatav risk ja ebakindlus, et ootamatult soovitakse tõsta hinda või lausa lepingut lõpetada. Just nii juhtus paari aasta eest reklaamiagentuuriga iTech Media Solutions, kes soovis üürilepingu lõppemisel seda harjumuspäraselt pikendada, kuid oli sunnitud ruumidest hoopis välja kolima, sest omanik lepingut enam pikendada ei soovinud.

Aastaid kinnisvarasektoris tegutsenud Taavi Reimets räägib, et kuigi enamik inimesi eelistab kodu valides selle endale päriseks osta, siis oma firmale kodu ehk kontoripinna ostu kaalutakse palju harvemini. „Eelised on ju tegelikult väga sarnased: oled iseenda peremees, investeerid ja kujundad ruumi enda käe järgi ning muidugi teenid igakuise „üüri“ iseendale ehk akumuleerid kapitali,“ arutleb Novira Capitalis töötav Reimets.

Ostmine võib olla soodsam

Nii nagu kodu otsides, tuleb ka büroopinna puhul läbi mõelda igakuised kulud. Kumb on mõistlikum, kas osta või üürida? Aastaid oli kodu ostmine üürimisest soodsam, sest madala euribori tõttu olid pangalaenu igakuised tagasimaksed võrdlemisi väiksed. Euribori tõusuga see olukord mõneks ajaks muutus, kuid nüüd on euribor taas langemas, mis tähendab, et võidus on jälle need, kes maksavad laenu isikliku kinnisvara tarbeks. See loogika laieneb ka äripindadele. Lisaks jääb ostetud vara ettevõttele, samal ajal kui üürile kulutatud summa liigub üürileandja taskusse.

Pikas perspektiivis on igakuine kulu büroopinda ostes ka stabiilsem. Kui pinna omanik võib üürihinda igal ajal tõsta, siis laenu tagasimaksete suurus sõltub laenulepingust ega ole nii hõlpsasti muudetav.

Kinnisvara kui investeering

Isiklik büroopind tagab kindlustunde, et ettevõte saab välja valitud asukohas rahulikult tegutseda just nii kaua, nagu soovi on, kuid mõistagi võib aja jooksul ette tulla muutusi. Ennekõike siis, kui ettevõte kasvab kavandatust suuremaks ja vajatakse suuremaid ruume.

„Vabaks jäänud ruume saab edaspidi hoopis ise kellelegi välja üürida ja sel viisil kulusid katta ning suure tõenäosusega ka tulu teenida. Liiatigi saab kontoripinna igal ajal ka edasi müüa,“ loetleb Reimets isikliku kinnisvara eeliseid.

Kuna kinnisvara hind, eriti kui hoone asub atraktiivses piirkonnas, reeglina vaid tõuseb, on büroopinna ostmine tulus investeering isegi neile ettevõtetele, kes igapäevaselt kinnisvara valdkonnas ei tegutse. Sellele on mõelnud ka iTech Media Solutionsi juhtkond. „Kindlasti oli büroopinna soetamine suur ost, aga kuna asukoht on hea ja hoone on uus, siis me teame, et see hoiab oma väärtust ja tasub pikas pildis kindlasti ära,“ tõdeb ka Priit Eiber, kes on enda sõnul ostuotsusega väga rahul.

Sobiva pinna leiab Tallinna südalinnast

Kuidas siis ikkagi soetada isiklik kontoriala, kui tuhandetesse ruutmeetritesse laiuva pinna asemel on vaja väikest või keskmise suurusega bürood? „Novira Capital on arendanud mitu müüdavate kontoripindadega ärihoonet. Hetkel on vabu pindu pakkuda Tallinna kesklinnas paiknevas ärihoones Büroo 31. Tegemist on 2020. aastal valminud energiatõhusa hoonega, mis paneb suurt rõhku nii mugavusele kui ka esinduslikkusele,“ tutvustab Reimets.

Büroo 31 kasuks räägivad suurepärane asukoht Tallinna linna südames, kaasaegse sisekujundusega büroopinnad, hea ligipääsetavus jala, ühistranspordi ja autoga ning kaunid vaated rohelusse, merele ja vanalinnale.

Rohkem infot ja kontaktandmed on leitavad Büroo 31 kodulehelt.