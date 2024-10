Miljardiplaaniga Eesti teedeehitaja plaanib Euroopas firmasid ostma hakata

Verston on veidi üle kümne aasta vana ning tõusnud selle ajaga Eestis turuliidriks. Kui idufirmade puhul on nullist suureks kasvamine tavaline, siis kuidas hinnata seda saavutust teedeehituse äris? Ettemõtte külaline, Verstoni juht ja kaasasutaja Veiko Veskimäe räägib saates, kuidas nad oma äriga alustasid, mida nad on teinud Eestis teistmoodi kui konkurendid ning milline on tema ärifilosoofia.