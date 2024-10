KUULA | Lihtsalt rahast: miks sa peaksid kohe kogumise ja investeerimisega alustama

„Rahast räägitakse palju, kuid peamiselt selles võtmes, kuidas kõik on läinud kalliks ja raha on alati vähe. Tegelikult tuleks muuta narratiivi. Peame hakkama rääkima rahast hoopis selles võtmes, et mis saab siis, kui homme töö ja regulaarne sissetulek kaovad, mis juhtub siis, kui saabub pension. Peaksime rääkima elementaarsest turvatundest – sellest, et inimestel oleks piisavalt sääste, et nad saaksid probleemide korral oma elustiili jätkata,“ räägib Coop Panga erakliendipanganduse juht Karel Parve.

Ta toob välja, et kui aktsiatehingud võivad esimese sammuna tunduda hirmutavad, siis kindlasti tasuks võimalikult vara teha algust kogumisega ja võtta eesmärgiks näiteks iga kuu panna kõrvale 20 eurot, et hakata jõukohaselt harjumust tekitama.

„Oluline on see, et sa pihta hakkaksid,“ rõhutab Lightyeari kaasasutaja Martin Sokk ja toob välja, et kui ta oma aastase tütre nimel investeeriks 2000 eurot laiapõhjalisse indeksfondi, millel on turu keskmine tootlus, siis sinna midagi lisamata saaks tema tütar pensionieaks miljonäriks. „Kui sa tahad 40-aastaselt pensionieaks miljonäriks saada, siis pead sa sisse panema juba 100 000 eurot. Mida varem sa pihta hakkad, seda paremad võimalused sul on tulevikus,“ rõhutab Sokk aja tähtsust.

„Vaata üle oma teine sammas ja pane kolmandasse sambasse nii palju, kui vähegi võimalik. See võiks olla sinu esimene investeerimiskoht. Sul on seal nii lühi- kui ka pikaajaline tootlus ning alati ka võimalus raha välja võtta, kui peaks mingi kriisimoment tekkima,“ selgitab Parve, lisades, et selle rahaga, mis sammastest üle jääb, saab hakata katsetama teiste investeerimisvariantidega.

Martin Sokk toob veel välja, et pensionisambad peaksid olema passiivselt juhitud fondides, kus teenustasud on madalad ja tootlus ajalooliselt kõrgem. Samuti tuleks üle vaadata oma võlad ja teha kindlaks, milliseid neist on mõistlik kiiremini tagasi maksta. Alustamisel on suurtest summadest olulisem tulla välja oma mugavustsoonist ja hakata tehes õppima.