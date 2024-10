„Ma usun sügavalt, et me töötame paremini kontoris koos olles,“ teatas Villig, kelle sõnul seisab tehnoloogiafirma valiku ees.

„Kas me alustame uuesti ambitsioonikalt, et konkureerida kõrgeimas liigas, või langeme keskpärasusse. Isegi suurimad ettevõtted, nagu Amazon, Tesla ja Apple, mõistavad, et tippu jäämiseks peavad nad säilitama intensiivse töökeskkonna, tuues inimesed tagasi kontorisse 3–5 päevaks nädalas,“ selgitas Bolti looja. Villigu sõnul on Bolt veel väike ettevõte ja selleks, et jõuda tippude tasemele, peavad nad töötama rohkem ja käima uuendustega kaasas.