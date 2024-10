Rahvusvahelise haardega Eesti ettevõte BotGuard on tänavu märkimisväärselt laienenud

Ettevõte kuulub väärtuslikumate tehnoloogiaettevõtete TOPi nimekirja. BotGuard on 2019. aastal asutatud Euroopa ettevõte, mille peakorter asub Tallinnas. „Tegutseme ülemaailmselt, klientide ja partneritega enam kui 30 riigis, töötame välja hõlpsasti rakendatavaid, tipptasemel veebitööriistu, et kaitsta ettevõtteid tänapäevaste veebiohtude eest,“ kirjutatakse firma veebilehel.

Ta lisab, et sel aastal on BotGuard kasvanud üle 100%, laienedes 65 töötajani enam kui 20 riigis. „Eestis asub ühtlasi ka meie suurim meeskond. Peamine saavutus on kõrgel tasemel veebiturbe loomine, mis on tüüpiliselt kättesaadav suurematele ettevõtetele,“ sõnab Meijel.