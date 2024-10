Eesti kaitsetehnoloogiaidude potentsiaal on vägev. Me võiks õppida Iisraelilt ja Lõuna-Korealt

Sellise huvi põhjust ei ole raske aimata. Kahetsusväärsete sündmuste tõttu Ukrainas ja Lähis-Idas, aga veel mitmel pool mujal maailmas, liigub kaitsetööstussektor nii ühel kui teisel pool rindejoont kasvutrendis. Venemaa arutu agressioon innustab ka Eesti ettevõtteid iga päev otsima uusi ja innovaatilisi lahendusi, mis aitaksid Ukrainal selle sõja võitmist kiirendada. Liitudel ja liitlastel on suurem kaal, kui kunagi varem. Ettevõtete koostöö, kogemuste jagamine, üksteise toetamine ja ühine poliitikakujundamine on just nüüd eluliselt oluline, et vaenlase tagasilöömisel annaksid oma panuse ka Eesti kaitsetööstuse tehnika, arendused ja lahendused.

EKTL-i liikmed on juba saavutanud tugeva positsiooni Ukrainas. Väärtuslikumate tehnoloogiaettevõtete edetabelisse jõudnud DefSecIntel Solutions, Milrem Robotics, Threod Systems ning veel vähemalt seitse Eesti ettevõtet pakuvad juba täna Ukrainale lahendusi, mis aitavad iga päev võida sõda Venemaaga. Võidu kõrval, mis ilmselgelt on esmatähtis, on Ukraina referentsid äärmiselt oluliselt, et üha tihedamas konkurentsis tagada Eesti ettevõtetele läbimurre ja edu globaalsel turul. Eesti kaitsetööstuse edu rahvusvahelisel turul on otseselt Eesti majanduse edu.