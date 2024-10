Iga aastaga kaks korda suurem. Eesti kaitsetööstuse väärtuslikum ettevõte kasvab meeletu kiirusega

Milrem avas uue tootmishoone. Sellega suurendati tootmisvõimekust viis korda, 500 sõidukini aastas. Tootmisvõimekuse tõus on kaasa toonud ka töötajate arvu kasvu. Tänavu aasta lõpuks on Milremis töötajate arv võrreldes eelmise aastaga kahekordistunud ehk kasvanud 200 inimestelt 400ni. Hankewitzi väitel on uusi töötajaid otsitud esmajoones Eestist. Aga on ka rolle, kuhu Eesti autotööstuse puudumise ning võrdlemisi noore kaitsetööstuse tõttu vajalikke spetsialiste ei leia. Nendel juhtudel on vaadatud Euroopasse, räägib Hankewitz.