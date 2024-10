Euroopa Keskpank otsustas taas langetada intresse

Selleks andis julgustust tänane Eurostati teade, mille kohaselt oli septembris euroala aastane hinnatõus vaid 1,7%, alusinflatsioon 2,7%, kuid teisalt võib näha ka, et otsust mõjutab oodatust nõrgem majanduse seis. Veel septembris oodati üldjoontes, et järgmine intressilangetus võiks tulla detsembris.

Keskpanga nõukogu tõi otsuses välja, et eeskätt otsus langetada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära põhineb ajakohastatud hinnangul inflatsiooniväljavaatele, alusinflatsiooni dünaamikale ja rahapoliitika mõju ülekandumise tõhususele. Hoiustamise püsivõimaluse intressimäär on instrument, mille kaudu nõukogu juhib rahapoliitika kurssi. Laekunud inflatsiooniandmed näitavad, et inflatsioonitempo aeglustumine kulgeb ootuspäraselt. Inflatsiooniväljavaadet mõjutavad ka hiljutised oodatust madalamad majandusaktiivsuse näitajad. Samal ajal on rahastamistingimused jätkuvalt piiravad.