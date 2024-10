Fotoluks sulgeb Tartu kaupluse. „Meil on olnud rõõm teid teenindada“

Fotoluksi juhatuse liige Assar Jōepera selgitas Delfi Ärilehele, et Ülikooli 6a aadressil asuv kauplus suletakse seetõttu, et ruumide rendileandja laiendab Fotoluksi rendipinna suuremaks ruumiks kõrval olevale rentnikule. „Meie rendileping lõpetatakse 01.11.2024. Kahjuks ei ole me leidnud Tartu kesklinnas Fotoluksi kauplusele sobiva suuruse ja hinnaga eraldiseisvat äripinda ja seetõttu sulgeme Tartu kaupluse,“ kirjeldas ta, kinnitades, et kõik Fotoluksi kaubad ja teenused on siiski saadaval läbi veebipoe ja fotolabori liidese.