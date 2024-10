Ootamatu valik. Toiduainetootmisega tuntuks saanud ettevõtjad ostavad Operaili

Enampakkumise teise vooru kvalifitseerus mitmeid ostuhuvilisi nii Eestist kui ka välismaalt. „On hea meel tõdeda, et pärast müüdava varaga põhjalikult tutvumist otsustasid siduva pakkumise voorus pakkumise esitada kõik osalejad. See näitab, et Operaili meeskond on vaatamata keerulistele aegadele teinud head tööd nii oma äritegevuses kui ka erastamise protsessi läbiviimisel,“ sõnas taristuminister Vladimir Svet.