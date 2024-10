Häbi ei tunne. Soomlane käis mitu päeva hotellis hommikusööki söömas, selle eest maksmata

Hommikusöögivahetuses olnud kelner märkas meest hommikusöögi rootsi lauast toitu võtmas 10. ja 11. juulil eelmisel aastal. Esimesel päeval kell 13.00 restorani fuajees töötav teenindaja kahtlustas, et mees viibib restoranis ilma loata. Ta küsis registratuurist, kas mees on hommikusöögi eest tasunud. Vastus oli eitav.

Mees oli üllatunud, et söögi eest polnud makstud

Kui töötajad asja uurisid, selgus, et mees oli juba 9. juulil hommikust sööma läinud, kuid polnud hotellis ööbinud.

Mees ütles, et pole enne hotelli hommikusööki kaks päeva söönud. Ta arvas, et hotellis ööbinud sõbrad maksid tema hommikusöögi eest. Ta oli üllatunud, kui sai teada, et hommikusöökide eest polnud makstud.