FT: Euroopa Liit ei kavatse sisepõlemismootoriga autode keelustamise plaanist loobuda

Majanduslehe käsutusse jõudnud dokumendid paljastavad, kuidas ELi tulevane kliimavolinik Wopke Hoekstra valmistub järgmisel kuul toimuvaks volinike kuulamiseks Euroopa Parlamendi ees. Hoekstra jutupunktides rõhutatakse, et EL ei saa ega tohi taganeda oma plaanist keelata fossiilkütustel töötavate uute autode müük.

2021. aastal välja kuulutatud seadus on sattunud Euroopa autotootjate kriitikalaviini alla, mida hoogustab elektriautode kehv müük ning Hiina tootjate tugev konkurents. Kui Renault välja arvata, on kõik suuremad Euroopa autotootjad informeerinud investoreid oodatust tagasihoidlikumast kasumiootusest. Näiteks Euroopa suurim autotootja Volkswagen on oma 87-aastase ajaloo jooksul esimest korda kaalumas ka tehaste sulgemist Saksamaal.