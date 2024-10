Air Baltic kaasas IPO eel võlakirjade abil lisaraha

Tegu on jätkuga kevadisele võlakirjaemissioonile, mille käigus kaasati 340 miljonit eurot, misläbi suureneb emissiooni kogumaht 380 miljoni euroni. Sarnaselt kevadise pakkumisega on nüüdsel emissioonil tagatud võlakirjade intressiks jätkuvalt 14,5%. Võlakirjad lunastatakse 2029. aastal.

Lennufirma finantsjuht Vitold Jakovlevs selgitas Läti Delfile, et nüüdset rahastust saadi soodsamatel tingimustel kui kevadel, kuivõrd emissioon tehti võttes aluseks börsihinda. Nimelt kauplevad võlakirjad 12,5% kõrgemal nominaalväärtusest, mis tähendab, et praeguse emissiooni tegelikuks aastaseks intressiks on 10,1%, kui võtta arvesse võimalust lunastada võlakirjad varasemalt 2026. aasta mais. See tähendab ka, et praegu saadi tegelikult 45 miljonit eurot lisarahastust, kuid lõpus tuleb tagasi maksta 40 miljonit eurot. Vahepeal tuleb küll maksta investoritele intressi.