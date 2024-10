Värske uuringu kohaselt asuvad kalleimad üürikorterid just Londonis , kus keskmine üürihind ulatub koguni 2694 naelani kuus (3220 eurot). Seda on 2,5% rohkem kui möödunud aastal.

Olgu mainitud, et andmetes on analüüsitud enam kui poolt miljonit kinnisvaraobjekti ajavahemikul juuli kuni september 2024. Keskmise hinna arvutamiseks on võetud aluseks kõik kinnisvaraobjektid, alustades ühe magamistoaga üüripindadest ning lõpetades mitmetoaliste majadega.