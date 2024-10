Jurist avaldab: viis olukorda, kus üürnik vajab kaitset

„Reaalsuses osutus see nõue suurel määral alusetuks. Väiksemaid kahjusid küll oli, kuid need polnud kaugeltki võrreldavad sellega, mida üürileandja soovis saada. Seda otsust aitas langetada üleandmise-vastuvõtmise akt, mis on üürilepingu kõrval ülioluline üüridokument,“ informeerib Siht.

Lia Siht toob ühe näite eelmisest aastast, kus üürileandja üüris välja korteri, mis oli juba päris vana ja täbaras seisus. Selles, mis seisukorras on üürikodu, ei ole otseselt midagi erilist. Küll aga muutis konkreetse juhtumi teistest omapärasemaks see, et üürileandja esitas kahjunõude üürnikule, püüdes oma valdust tema kulul renoveerida. Muuhulgas sisaldas nõue 90ndate algusest pärit köögimööbli täielikku väljavahetust.

„Oleme korduvalt kokku puutunud olukordadega, kus üürnik on tekitanud varakahju ja üürileandja eeldab, et üürnik mitte ainult ei taasta kahjueelset seisu, vaid muudab selle varasemast paremaks,“ avaldab Rendini õigusjuht. „Üürnik vastutab enda põhjustatud kahju kompenseerimise või likvideerimise eest, ent kindlasti pole ta kohustatud seda kuidagi parendama,“ täiendab ta.

Küsimusele – miks selliseid olukordi üldse ette tuleb – vastab Lia Siht, et üldjuhul on tegemist üürileandja teadmatuse ja vähese informeeritusega. Samas, mis seal salata, vahel on ka inimeste omakasupüüdlikkus mängus.

Turvalise üüriplatvormi Rendin õigusjuht Lia Siht ütleb, et õnneks need ei ole igapäevased juhtumid. Samas on tegemist kõige tüüpilisemate näidetega, millest üüriturul osalejad võiksid õppida. „Kui tõendusbaas näitab meile, et üürileandja ettekirjutused on ülehinnatud või koguni alusetud, siis muidugi me toetame üürnikku. Suhtleme mõlema osapoolega ja selgitame asjaolusid,“ ütleb ta.

Siht toob paar näidet Rendini kogemusest, mis on olnud mõjusad põhjused lepingu erakorraliseks lõpetamiseks. „Esimese juhtumi puhul oli eluruumi temperatuur liiga madal, sest küttesüsteem ei toiminud korralikult. Seaduse järgi on aga normaalne minimaalne toatemperatuur kaugküttevõrgust või hoone katlamajast köetavas eluruumis 18 kraadi,“ selgitab ta.

„Nende muredega tuleks üürileandjal alati kiiremas korras tegeleda. Esiteks, et tagada üürnikule selline seisukord üürikodus, mis lepiti kokku üüridokumentide vahendusel. Teiseks, et ennetada probleemi(de) süvenemist,“ soovitab Rendini õigusjuht. Ta lisab, et kui üürnikul puuduvad elamisväärsed ja lepinguga lubatud tingimused, siis tekib tal alus üürileping erakorraliselt üles öelda.

Kui üürileandja üürib välja tehnikaga varustatud korteri, siis ta vastutab, et see toimiks hästi ja saaks amortisatsiooni korral asendatud. Sama kehtib igasuguste tehnosüsteemide kohta. „On üürileandjaid, kes leiavad, et seda sorti probleemidega nagu amortiseerunud pesumasin või rikkis ventilatsioonisüsteem peaks tegelema hoopis üürnik,“ räägib Lia Siht. „Siis peame osapooltega suhtlema ning tegema selgitustööd, mis on nende õigused ja kohustused üksteise suhtes.“

Üüri tõstmine vastuolus seadusega

Võlaõigusseadus reguleerib, et tähtajatu lepingu puhul võib üürileandja üüri tõsta ühe korra aastas.

Tähtajalise lepingu puhul oleneb, mis perioodiks see on sõlmitud. Kui üürileping kehtib alla kolme aasta, siis saab üüri tõsta pärast selle lõppemist, mil sõlmitakse uus leping. Kui leping on tehtud vähemalt kolmeks aastaks, siis saab üürihinda tõsta iga aasta täitumisel.

„Üürniku kaudu jõudis meie töölauale selline segane lugu, kus osapooled sõlmisid Rendini platvormil tähtajatu lepingu, ent üürileandja lisas eritingimustesse, et tegemist üheaastase tähtajalise lepinguga. See on meie tootetingimuste rikkumine,“ tõdeb Siht. „Lisaks sellele soovis üürileandja vahepealsel ajal üürihinda tõsta. Nagu eelnevast sissejuhatavast lõigust võib juba eeldada, siis jah, see on seadusevastane käitumine.“

„Selle juhtumi juures on mitu õpetlikku nüanssi. Iga üürnik peaks hoolega jälgima, mis sisuga lepingule ta alla kirjutab, mis on sealsed kokkulepped ja kas on mingeid eritingimusi. Kui miski tundub kuidagi arusaamatu, siis võiks üürileandja käest kohe üle täpsustada,“ soovitab Rendini õigusjuht.

Ebaausate eritingimustega leppimine

Eritingimused üürilepingus võivad olla sellised kokkulepped, mida vaikimisi lepingus kirjas ei ole. Sinna kategooriasse liigitatud lepped peavad olema kooskõlas kogu ülejäänud lepingu ja võlaõigusseadusega. Ehk siis: võrdsed mõlema osapoole vaatest.

Siht toob näiteid mõnest vastuolulisest näitest, mis on Rendini õigusekspertide töölauale jõudnud. „Esimene ja kõige levinum ebaaus eritingimus on, et üürileandjal on õigus üürileping korraliselt lõpetada ühekuulise etteteatamisega. Tegelikult peab tähtajatu üürilepingu korralisest ülesütlemisest ette teatama kolm kuud,“ ütleb ta.