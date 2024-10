Läti kohvifirma astus lisasammu, et valmistuda börsile tulemiseks

Muutuste eesmärgiks on valmistuda sellel sügisel Eestis ja Lätis toimuvaks aktsiate esmaseks avalikuks pakkumiseks.

„KALVE muutmine aktsiaseltsiks oli vajalik samm börsile minekuks. Aktsiate esmane avalik pakkumine annab meile võimaluse kaasata lisakapitali, kindlustades nii meie kasvu Lätis kui teistel turgudel,“ sõnas Kalve Coffee kaasasutaja ja juhatuse liige Gatis Zēmanis pressiteates.

Ettevõtte osakapitali suurendati 25 000 eurolt 100 000 euroni, kasutades eelmistest aastatest jaotamata kasumit. Ühtlasi asutati Kalve juhtkonna toetamiseks nõukogu, mille esimeheks valiti Rūdolfs Strēlis. Nõukoguga liitusid ka Kalve kaasasutajad Jānis Andersons ja Justīne Lība Elferte, samas kui juhatuse liikmeks ja finantsjuhiks määrati Jānis Zēgners.

Rūdolfs Strēlisil on töötanud Läti majandusministeeriumis, If Kindlustuses ja LMT-s. Justīne Elferte on töötanud biotehnoloogiaettevõttes Longenesis ja Läti rahapesu andmebüroos. Finantsjuht Jānis Zēgners on varasemalt töötanud Airbusis ja mitmetes idufirmades.

Tänavu juunis teatas Kalve plaanist tuua 2024. aasta teises pooles ettevõte esmase avaliku aktsiapakkumise kaudu börsile ja kaasata vähemalt miljon eurot. Ettevõte plaanib liituda alternatiivbörsiga First North.

Kalve Coffee kaasasutaja Gatis Zēmanis rääkis augustis Ärilehele antud intervjuus, et 80% kaasatud rahast läheb uute kohvipoodide jaoks ning ülejäänu e-kaubandusele ja selleks, et firma tööd efektiivsemaks muuta. Kalvel on hetkel neli kohvipoodi Riias ja üks Saksamaal Düsseldorfis, kuid kohvi eksporditakse ka Eesti ja Poola.

„Töötame vaid erikohviga, mis on maailmas kiiresti kasvav trend. Tavakohvi segment kasvab aeglasemalt. Meile on oluline kohvivaldkonna eetiline ja jätkusuutlik pool. Oleme viimasel viiel aastal väga kiiresti kasvanud, 40–50% aastas. Nüüd oleme valmis börsile tulema, kodutöö on tehtud,“ lisas ta.