Coop Panga kasum oli kolmandas kvartalis väiksem kui mullu. Margus Rink: oleme tagasi reaalsuses

„Kokkuvõttes oleme panga tulemusnäitajatega pärast erakorralist, kõrgete intressitasemetega 2023. aastat tagasi reaalsuses ehk 2022. aasta tasemel. Vastavalt Coop Panga pikaajalistele eesmärkidele on meie kulu-tulu suhe alla 50% ja omakapitali tootlust üle 15%,“ sõnas Coop Panga juht Margus Rink börsiteates . Ta tõdes, et langevas intressikeskkonnas saavad panga tulud kasvada vaid ärimahtude kasvu arvelt ning seda ka on Coop Pank teinud.

Ta lisas, et Coop Panga laenuportfelli kasvu vedasid kolmandas kvartalis erakliendi kodulaenud, ärikliendi laenuportfelli kasv oli tagasihoidlik. Rink tõi välja, et aastaga on Eesti pankade era- ja äriklientide laenuportfell kasvanud ligi 6% (1,6 miljardit eurot), samal ajal on Coop Panga laenuportfelli kasv olnud ligi 11% (167 miljonit eurot). „Seega kasvavad Coop Panga laenumahud kaks korda kiiremini kui turg,“ lisas ta.