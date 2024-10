„Kliendid jäävad igatsema.“ Kohalike tootjate kaupa müünud asutus lõpetab tegevuse ja sulgeb esinduspoe

Alates 2018. aastast on olnud Saarte koostöökogu (SKK) kui kohaliku LEADERI tegevusgrupi eesmärk tagada EHTSA Saaremaa märgise arendamine pideva tegevuse kaudu. Selle jaoks avati 2019. aastal esinduspood Auriga kaubanduskeskuses, aasta hiljem avas asutus ka e-poe. Mõlemaid on viimased aastad hallanud Sihtasutus EHTNE Saaremaa märgis, mille ainuasutaja on Saarte koostöökogu.